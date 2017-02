Varmen gør Antarktis ustabil og smelter havis hurtigere

Verdens koldeste kontinent er ikke så stabilt, som det har været. Højere temperaturer får således havisen ved Antarktis til at smelte hurtigere, og der er netop sat bundrekord for havisens areal.

Meldingen kommer på baggrund af nye satellitbilleder fra USA's officielle polarcenter (NSIDC), der viser, at mængden af havis omkring Antarktis aldrig har været mindre.

- Det er et tegn på, at Antarktis er blevet ustabil som følge af de højere temperaturer. Derfor vil vi gradvist se, at gletsjerne vil begynde at løbe hurtigere, og det vil tilføre mere vand til havene.

Ifølge NSIDC dækkede havisen mandag den 13. februar et areal på knap 2,287 millioner kvadratkilometer ved Antarktis.

Det er en smule mindre end den tidligere bundrekord fra 1997, hvor der blev målt et areal på 2,290 millioner kvadratkilometer.

Ifølge Jesper Theilgaard er de nye tal en konsekvens af den globale opvarmning, og spørger man ham, om denne udvikling vil fortsætte, er svaret klart:

- Ja, så længe vi ikke har styr på global opvarmning, så vil det.

Men det kræver yderligere undersøgelser at forklare, hvorfor det går så stærkt netop nu.

Det mener klimaekspert og professor ved Niels Bohr Institutet på Københavns Universitet Jens Hesselbjerg.

- I det store billede er det forventeligt, at i takt med den globale opvarmning så vil det også kunne ses på Antarktis.

- Men vi ved simpelthen ikke nok om Antarktis, fastslår han og uddyber, at det vil kræve flere undersøgelser af kontinentet, før vi kender svaret på, hvorfor havisen ved Jordens sydpol reduceres så kraftigt lige nu.

Han understreger desuden, at det kan være svært at udføre ordentligt arbejde på Antarktis ud over med satellitovervågning, fordi omkostningerne er så store.