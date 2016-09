Varm weekend er blot opvarmning til endnu varmere uge

Sådan lyder titlen på en gammel dansk sang, og i weekenden og den kommende uge bliver der rig mulighed for selv at vurdere farven på den danske sensommerhimmel.

- Det bliver rigtig fint i næste uge, men i weekenden ligger det bestemt over middel for, hvad man kan forvente i september, siger vagthavende meteorolog Henning Gisselø.

- Fredag starter med lidt skyer, men de forsvinder, så det bliver en flot eftermiddag med op til 25 grader østpå, siger han.

Samme billede tegner sig lørdag, hvor langt de fleste danskere igen får solen at se.

- Lørdag ser det også ganske fint ud. I Nordvestjylland får de lidt flere skyer at slås med, men de allerfleste danskere får solskin det meste af dagen, siger Henning Gisselø.

- Søndag bliver lidt anderledes, fordi der natten til søndag kommer lidt regnvejr i den vestlige del. Men igen klarer det op, og der bliver omkring 18-23 grader i løbet af dagen.

Det er varme sydfra, som danskerne i øjeblikket nyder godt af. I løbet af næste uge bliver det suppleret af et højtryk, som sørger for at holde skyerne væk.

- Det er et højtryk over Polen, som er med til at stabilisere vejret og sender varme op over landet. Det betyder, at vi mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kan få op omkring 25 grader.

- Man skal bare sørge for at glæde sig over, at vi får så dejligt vejr. For lige pludselig er det væk, og så spørger vi hinanden, hvor sommeren blev af, siger Henning Gisselø.