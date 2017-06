Vanvidsbilist får fængselsstraf for kapkørsel i København

Tirsdag er en 19-årig kvinde blevet idømt to års fængsel for uagtsomt manddrab.

Et længere kapløb i Københavns centrum mellem en sort og en hvid Mercedes endte med at koste en 22-årig mand livet 14. januar.

- Du har bevidst sat dig ud over hensynet til andres sikkerhed. Sådan lød det fra dommer Johann Herzog under domsafsigelsen.

Kvinden kørte ifølge tiltalen om kap i en sort Mercedes mod en mand i en hvid Mercedes en nat i januar. Med sig i bilen havde hun en anden kvinde og en mand.

Efter at have kørt om kap gennem Københavns gader kørte de to biler over for rødt, og den sorte Mercedes kolliderede med en hvid Citröen C3.

Føreren af den hvide Citröen pådrog sig voldsomme skader som kraniebrud og brud på bækkenet, mens passageren i bilen afgik ved døden.

Ifølge Ekstra Bladet kørte chaufføren i den hvide Citroën for kørselstjenesten Uber.

Den 19-årige kvinde var tiltalt for uagtsomt manddrab og betydelige legemsbeskadigelser, for at have bragt andres liv og førlighed i fare og for en stribe overtrædelser af færdselsloven. Hun blev kendt skyldig i alle forhold.

Under anklager Adam Fischermanns procedure lagde han vægt på dna-beviser og flere vidneforklaringer, der peger på, at hun var føreren af bilen.

- Det er en meget alvorlig sag. En mand mistede livet, og selv nu ønsker føreren af den sorte Mercedes ikke at tage ansvar for sin kørsel, sagde han og henviste til, at den 19-årige kvinde har nægtet sig skyldig og forklaret, at det var en fremmed mand, der kørte bilen.

Men i retten blev det af dommeren slået fast, at den 19-årige kvinde var føreren af bilen.

Hun havde ikke selv nogen afsluttende kommentar til sagen, men hun var tydeligt berørt af situationen og fældede flere tårer under det afsluttende retsmøde.