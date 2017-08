Vandfald skal koble by og natur i Aarhus Festuge

Visualiseringen viser, hvordan Vesterbro Torv kommer til at tage sig ud med et brusende vandfald i stedet for en gold parkeringsplads. Installationen består af et stort stillads formet som en trappe, der ender i et grønt byrum med træer på toppen, hvorfra der falder et vandfald.

Foto: Free/Aarhus Festuge