Valgforsker: Radikale høster stemmer på S-højredrejning

En ny meningsmåling fra Voxmeter foretaget for Ritzau viser, at De Radikale står til at få 6,9 procent af stemmerne. Den statistiske usikkerhed er plus/minus 1,6 procentpoint.

Sidste gang partiet kunne mønstre samme opbakning blandt vælgerne var tilbage i foråret 2014.

Men ifølge Kasper Møller Hansen er det altså ikke De Radikales egen indsats, der har sikret fremgangen.

- Jeg tror, den helt store forklaring er, at Socialdemokratiet har flyttet sig på værdipolitikken. Især på flygtninge- og indvandrerspørgsmålet har de flyttet sig mod højre, siger han.

- Og det har altså gjort, at der er nogle frafaldne socialdemokrater, der har søgt mod De Radikale for netop at få en mere blød - eller hvad man skal vælge at kalde det - indvandrerpolitik.

Valgforskeren forklarer, at Socialdemokratiet med sin nye kurs har formået at trække stemmer fra højrefløjen. Det samme gør sig ikke gældende for De Radikale.