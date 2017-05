Valgbarhedsnævn sender Rudaizky ud af politik indtil videre

Det har Valgbarhedsnævnet afgjort tirsdag, efter at Rudaizky tidligere er blevet idømt en bøde på 10.000 kroner for at lække fortrolige oplysninger.

Det skete i sagen om terrorangrebet på Krudttønden og Synagogen, hvor Rudaizky fodrede pressen med oplysninger om gerningsmanden, Omar El-Hussein.

Selv mener Finn Rudaizky fortsat, at han ikke har gjort noget forkert.

- Det er godt gjort, at det er budbringeren - ham, som afslører, hvordan Københavns Kommune fuldstændig fejlede i hele forløbet med terroristen Omar El-Hussein - er den eneste, der skal straffes.

- Det er simpelthen horribelt. Alle i kommunen, som intet opdagede, de går fri, siger han i en pressemeddelelse om kendelsen.

Hans advokat, Henrik Stagetorn, hæfter sig ved, at der er tale om en skærpelse af gældende praksis på området.

Finn Rudaizky har selv erkendt, at han på foranledning af en journalist på BT stillede en række spørgsmål til den kommunale forvaltning om Omar El-Husseins baggrund.

Siden videregav han oplysninger til BT og Berlingske.

Står det til politikeren selv, bliver udelukkelsen kun midlertidig. Han agter nemlig at stille op ved de kommende valg til kommuner og regioner til efteråret.

- Jeg ville rigtig gerne have været det her for uden. Men mange år i politik har også lært mig, at det koster at gå op imod systemet.

- Vi stod i en helt ekstraordinær situation da Danmark blev udsat for et terrorangreb. For mig var den ingen tvivl om, at vi skulle have alt frem, siger han.

74-årige Finn Rudaizky var formand for det Mosaiske Trossamfund fra 1979 til 1982.

Han har siden 2008 repræsenteret Dansk Folkeparti i Københavns Borgerrepræsentation, efter at have været socialdemokrat i en lang årrække.