Vagter snød sig til arbejde med falske eksamensbeviser

Manden havde inden da erkendt sig skyldig i at have benyttet et falsk uddannelsesbevis for at blive godkendt til at arbejde som vagt.

Det koster ham nu tre måneders fængsel, som han dog ikke skal afsone. Hvis altså han udfører 80 timers samfundstjeneste og i øvrigt holder sig på dydens smalle sti og ikke begår ny lignende kriminalitet.

Manden har ikke været ene om at begå dokumentfalsk. Tirsdag har syv andre nemlig også tilstået at have gjort brug af falske eksamensbeviser fra AMU-uddannelsen "Grundlæggende Vagt".

- Det er meget problematisk, når man snyder offentlige myndigheder ved at sige, at man har gennemført en uddannelse, som man ikke har, siger David Haahr, der mødte som anklager i sagen.

Sagerne blev behandlet som tilståelsessager uden domsmænd og blev tirsdag afholdt sideløbende i to lokaler i Retten i Glostrup.

To personer nægtede sig dog skyldige, så deres sager kunne ikke afgøres tirsdag.

De dømtes bevæggrunde for at bruge beviserne var forskellige. Men samtlige personer havde det til fælles, at de ikke have fremstillet eller distribueret uddannelsesbeviserne selv. De var blevet kontaktet udefra.

En var blevet prikket på skulderen af en mand, da han trænede i Fitness World. En anden var stødt på et opslag på Facebook, mens flere var blevet kontaktet, da de var ude på skolerne for at se på kurserne.

Ud over den 22-årige er syv andre tirsdag blevet idømt straffe mellem 40 og 60 dages fængsel. Straffene er blevet gjort betingede, mod at de dømte udfører mellem 60 og 80 timers samfundstjeneste.

Sagerne indgår i et større sagskompleks på cirka 150 sager. En række personer har tidligere tilsået, mens en række sager venter på at blive afgjort.