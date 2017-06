Vælgerne savner flere muligheder end Løkke og Mette F.

Det mener knap 64 procent af 1012 adspurgte vælgere i en undersøgelse foretaget over internettet af Voxmeter for Ritzau.

Det vil være godt for demokratiet, hvis der var flere statsministerkandidater at vælge imellem.

23 procent svarer nej, mens de resterende 13 procent svarer ved ikke.

Målingen kommer på dagen, hvor rød og blå bloks bud på Danmarks næste statsminister indtager talerstolen på hovedscenen ved Folkemødet på Bornholm.

Den sender et klart signal til oppositionsleder Mette Frederiksen (S) og statsminister Lars Løkke Rasmussen (V). Det mener politisk kommentator Hans Engell.

- Det sender det signal, at danskerne er en gruppe af vælgere, som ikke bare lægger sig fladt ned for Mette Frederiksen eller Lars Løkke Rasmussen. De kan godt lide, at der er andre, som er med i diskussionen, og som er synlige, siger han.

Samtidig peger han dog på, at det især er tv-opgørene mellem de to hovedkandidater, der trækker store seertal.

Historisk har De Konservative og De Radikale med henholdsvis Poul Schlüter og Hilmar Baunsgaard haft en statsminister indenfor nyere tid.

Ved de seneste folketingsvalg har valget dog stået mellem en statsministerkandidat fra hver af de to blokke. Men flere politikere ønsker at åbne det politiske spil, så valget ikke har karakter af et præsidentvalg.

Ifølge politisk redaktør ved Fyens Stiftstidende Elisabet Svane er der især to partiledere, der har en chance.

- De to, der kunne gøre det - men de skulle selvfølgelig stå stærkt, og mandaterne skal ligge helt rigtigt - det ville være Morten Østergaard og Kristian Thulesen Dahl, vurderer Elisabet Svane.

Hun ser målingen som udtryk for træthed blandt vælgerne i forhold til "det gamle system". Det er også derfor, at partier som Alternativet er stormet ind på Christiansborg:

- Derfor kan det sagtens være, at vi igen kommer ud i nogle situationer, som vi har været historisk, siger Elisabet Svane.

Hun peger i den forbindelse på De Konservative, der i et årti havde Poul Schlüter på statsministerposten:

- Der er jo ingen, der siger, at det skal være Venstre, der har statsministerposten i blå blok. Konservative har jo også haft den før.

- Lige nu kan det virke helt illusorisk, fordi de ligger så langt nede. Men dér kunne der være et skifte, siger Elisabet Svane.

Det er især de unge, der er fortalere for flere kandidater ifølge undersøgelsen, der også peger på opbakning fra vælgere, der stemte på De Radikale, Enhedslisten eller Alternativet ved det seneste valg.