Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) talte på regeringsseminar om at justere pensionsalderen. Men et flertal af danskerne vil ikke have reformer, viser ny måling ifølge Jyllands-Posten.

Vælgerne fastholder nej tak til reformer

Syv ud af ti svarer nej til, at dansk økonomi skal forbedres ved at hæve pensionsalderen eller skære i SU'en.

Et stort flertal af danskerne afviser vedholdende, at der er brug for de reformer, som trekløver-regeringen har en ambition om at gennemføre.

Her svarer syv ud af ti nej til, at råderummet i dansk økonomi skal forbedres ved at hæve pensionsalderen eller skære i SU'en.

Samme spørgsmål blev stillet i august og december, og også her var der massive flertal, der sagde nej.

Folkestemningen har med andre ord ikke flyttet sig, selv om statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og trekløver-partierne længe har forsøgt at overbevise befolkningen om, at der er behov for reformer.

Responsen fra vælgerkorpset viser, at "det bliver op ad bakke for regeringen at få reformer igennem", konstaterer professor ved Aarhus Universitet Christoffer Green-Pedersen, der forsker i den folkelige opbakning til velfærdsstaten og reformer.

- Det kræver stærke og kriseagtige argumenter at overvinde modstanden mod velfærdsreformer. Det kunne politikerne i perioden efter finanskrisen, og det kunne de også i andre perioder, hvis de opbyggede en stærk historie om behovet for det.

- Men det kræver en stærk indsats, og det har regeringen ikke kunnet levere, siger Christoffer Green-Pedersen til Jyllands-Posten.

Om den folkelige reformmodstand, siger statsministeren til avisen:

- Det rokker ikke ved den forpligtelse, vi har som politikere: At tage et ansvar for at tage de beslutninger, der gør, at Danmark også på sigt hænger sammen.

Regeringen var lørdag samlet til seminar på Tøystrup Gods ved Ryslinge på Fyn. Her talte statsministeren også om at justere pensionsalderen.