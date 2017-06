Vælgerne blåstempler DF og Socialdemokratiets alliance

Det mener knap halvdelen af de to partiformænds respektive vælgere, viser en ny meningsmåling blandt 1273 repræsentativt udvalgte personer foretaget af TNS Gallup for Berlingske.

49 procent af Dansk Folkepartis vælgere erklærer sig enige i udsagnet "Mette Frederiksen og Kristian Thulesen Dahl bør sigte efter at gå i regering sammen efter næste valg".

Blandt Socialdemokratiets vælgere nikker 45 procent ja til udsagnet, viser målingen.

Spørgsmålet er blevet aktuelt, efter at de to partier er gået sammen i en række sager og har udgjort et flertal mod regeringen, skriver Berlingske.

Det seneste eksempel er planen om at hæve pensionsalderen yderligere, som statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i maj måtte droppe.

Målingen viser desuden, at hele to tredjedele af DF's og godt halvdelen af de socialdemokratiske vælgere mener, at de to partier bør arbejde tættere sammen.

Etableringen af det tættere samarbejde med Socialdemokratiet er gået hurtigt. Det siger Kristian Thulesen Dahl til Berlingske.

- Det er kun to år siden, at vi havde en ledelse i Socialdemokratiet, som vi slet ikke havde nogen dialog med.

- Siden har Socialdemokratiet med en ny formand valgt at ændre strategi over for Dansk Folkeparti. Det øger vores muligheder og giver os flere veje til at komme igennem med vores politik, siger han til avisen og tilføjer:

- Hvad det så kan udvikle sig til, er alt for tidligt at spå om.

Socialdemokratiets politiske ordfører, Nicolai Wammen, ser målingen som en opbakning til "det gode samarbejde" mellem de to partier.

Til spørgsmålet om, hvorvidt Socialdemokratiet drømmer om, at Dansk Folkeparti peger på Mette Frederiksen som statsminister efter et valg, svarer Nicolai Wammen:

- DF peger jo på Lars Løkke Rasmussen (V). Det er deres valg, som de må forklare deres vælgere.

- Til gengæld tror jeg, at vi kan få et meget godt samarbejde også under en S-ledet regering, hvis vi bliver betroet regeringsansvaret.

Et regeringssamarbejde mellem de to partier er dog ifølge Socialdemokratiets politiske ordfører "slet ikke aktuelt".