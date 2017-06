Vælgerne: Ansvarlige for Skat bør forlade landspolitik

Det siger et vælgerflertal på 52,9 procent i en ny meningsmåling, som Voxmeter har foretaget for Ritzau.

Hvis den kommende skattekommission finder frem til, at en eller flere skatteministre har et ansvar for problemerne i Skat, så bør de pågældende politikere stoppe i landspolitik.

Hver fjerde vælger - 26,6 procent - mener, at politikerne godt kan fortsætte i landspolitik, selvom de har et medansvar.

Målingen er foretaget som telefoninterview med 1067 repræsentativt udvalgte deltagere i perioden 8. juni til 15. juni.

Målingen kommer, efter at regeringen tirsdag aflivede Skat.

Det skete efter en levetid på blot 13 år, hvor centralisering, fejlagtige it-systemer og personalenedskæringer har medvirket til problemerne, der kostet fælleskassen milliarder af kroner i tabte indtægter.

Målingen giver et fingerpeg om, hvor dyb vælgernes utilfredshed med politikernes forvaltning af skattevæsnet er.

Hvis Christiansborg vælger at lytte til målingen, så kan det i yderste konsekvens betyde, at der ikke bliver uddelt nye ministerposter til eksempelvis Venstres næstformand Kristian Jensen.

Eller til De Radikales leder, Morten Østergaard. Eller til Socialdemokratiets finansordfører, Benny Engelbrecht.

De er alle blandt de ni skatteministre, som har haft ministeransvar, mens problemerne i Skat er opstået og taget til.

Det er endnu ikke fastlagt, i hvilken grad de ni skatteministre har del i problemer i Skat eller ansvar for, at der ikke blev rettet op. Det skal en skattekommission nu undersøge.

Et politisk flertal på Christiansborg har efter længere tids tøven indledt processen med at nedsætte kommissionen. Men man mangler at afgrænse, hvilke dele af problemer i Skat, der skal med i undersøgelsen.

Og ikke mindst hvor hurtigt kommissionen skal arbejde og rapportere konklusioner til offentligheden. Det forsøger politikerne at nå til enighed om, inden sommerferien.

Ved præsentationen af regeringens omstrukturering af skattevæsnet tirsdag, understregede statsminister Lars Løkke Rasmussen alvoren i sagen.

- Nok er nok. Vi skal have genoprettet danskernes tillid til skattevæsnet, lød det fra Lars Løkke Rasmussen, der tilføjede:

- En af de vigtigste værdier i Danmark er tilliden til hinanden og til de offentlige institutioner. Den har taget generationer at bygge op. Den skal vi være varsomme med ikke at sætte over styr.

- Det er ulykkeligvis det, der er sket i relation til Skat, sagde Lars Løkke Rasmussen.