Vælgere om ansvar for Skat: De store går altid fri

Man skal ikke tale med mange deltagere på Folkemødet på Bornholm for at fornemme, hvor optaget danskerne er af skandalerne i Skat.

Mange peger på, at de denne gang ønsker at se konsekvenser for politikerne. Ikke kun for embedsmænd.

- De kommer efter alle de små. Og så tager de ikke alle de store. Det kan man godt blive lidt sur over. De store fisk får lov at flyde videre, siger Lis Kofod, Bornholm.

Ritzau har spurgt vælgerne via Voxmeter om deres holdning. Et flertal på 52,9 procent af de 1067 adspurgte mener, at politikere, der har et medansvar for skandalerne i Skat, må forlade Christiansborg og den landspolitiske scene.

Birgit Ostenfeldt fra Bagsværd, der har været til samtlige folkemøder, er enig med målingens flertal, der vil fyre de ansvarlige.

- Det synes jeg ubetinget. Alle mulige mennesker bliver straffet for forskellige ting. Så jeg kan slet ikke forstå, hvis politikere kan gå fri af sådan noget. Der er ingen hoved og hale på, hvad der er sket, siger Birgit Ostenfeldt.

Samme melding kommer fra Lene Bloch, Bornholm:

- Jeg synes ikke, de skal fortsætte. Jeg synes bestemt, at de skal tage konsekvenserne og stoppe. Det har betydning for hele Danmarks befolkning. Det er virkelig mange penge.

I meningsmålingen fra Voxmeter svarer 26,6 procent af de adspurgte dog nej til, at politikerne må tage deres tøj og gå.

En af de vælgere, som erklærer sig parat til at stemme på politikere - også selv om de har haft et medansvar - er Bjarne Duedahl fra Vejle. De skal ikke fyres.

- Det synes jeg ikke, de skal. Der er så mange, der er skyldige i det. Dengang var der en stor drøm om, at man kunne rationalisere til glæde for så mange andre ting. Det var ikke, fordi de politikere ville rende med pengene selv.

- De ville bare hellere bruge dem til noget andet end administration. Det viste sig så at være forkert, siger Bjarne Duedahl, som har fået turen til Folkemødet i guldbryllupsgave.