Vådt søndagsvejr kan ramme indsamling til børn på flugt

Søndagens vejr står på regn i det meste af landet. Red Barnet frygter, at regnen vil ramme dagens indsamling.

Det fortæller Henning Gidselø, der er vagtchef hos DMI.

- Det er især i den sydlige del af landet, at et skybrud kan forekomme søndag. Allerede her i formiddag, eftermiddag og aften er det den sydlige del af Jylland, der står på skud.

- Fra engang ud på eftermiddagen er det også Fyn og Sjælland. Tidligt tirsdag morgen vil de sidste byger slippe den østlige del af Sjælland, siger vagtchefen.

DMI varsler både kraftig regn på mellem 30 og 50 millimeter og skybrud, hvor der falder mere end 15 millimeter regn på 30 minutter.

Skybrudsvarslet gælder fra klokken 10 søndag til midnat i Syd- og Sønderjylland, Odder, Trekantsområdet, Sydøstjylland, Silkeborg, Aarhus, Herning, Ikast-Brande og Ringkøbing-Skjern.

Længere østpå i området omkring København gælder skybrudsvarslet først fra klokken 18 søndag aften til fem mandag morgen. Nordjyderne kan dog holde sig tørre, da dagens regnvejr ikke forventes at ramme den nordlige del af landet.

Den våde vejrudsigt går ikke kun ud over de mennesker, der havde planer om en udendørs søndagsudflugt. Søndag har Red Barnet landsindsamling, og de frygter, at vejret betyder færre sedler og mønter i indsamlingsbøsserne.

- Vi ved af erfaring, at når det regner, så bliver mange indsamlere hjemme i tørvejr i stedet for at samle ind.

- Det vil jo i sidste ende gå ud over børnene, så jeg håber, at alle de tilmeldte trodser regnen, finder gummistøvler og paraply frem og samler ind på trods af vådt regnvejr, siger Jonas Keiding Lindholm, generalsekretær i Red Barnet, i en pressemeddelelse.

Indsamlingen går blandt andet til børn på flugt, og hver indsamler samler normalt 1000 kroner ind, oplyser Red Barnet.