Våd weekend i vente for hele Danmark

To lavtryk vil gøre weekenden til en grå og våd oplevelse for de fleste.

To lavtryk dikterer vejret over hele landet i weekenden, hvor der er regn og byger på programmet.

- Det bliver i det hele taget en våd weekend, vi har i vente, der er hele to lavtryk, der skal passere os, siger vagtchef ved DMI Trine Pedersen.

Der bliver brug for gummistøvler og paraplyer for danskerne i den forestående weekend, hvor lavtryk vil bestemme vejret over hele landet.

Efter en varmfront har passeret landet fredag vil en efterfølgende koldfront rykke ind over landet natten til lørdag.

Trine Pedersen oplyser, at det våde vejr vil ramme hele landet, og lørdag er det især den sydlige og østlige del af landet, der bliver ramt af regnen.

- Lørdag bliver nok den pæneste dag, da det kun bliver nogle enkelte byger, og det bliver en overvejende pæn dag, siger Trine Pedersen, der understreger, at nordjyderne nok slipper mest tørskoet fra bygerne.

- Søndag skal man nok derimod forberede sig på, at det bliver mere vådt. Vi får endnu et lavtryk ind mod os fra de britiske øer og ind over hele Danmark.

Også søndag bliver det nordjyderne, der kan nyde mest tørvejr.

Temperaturerne i weekenden topper omkring de 20 grader og holder sig i nattetimerne over ti grader.

Når weekendens våde vejr er overstået, er der dog meget, der tyder på, at danskerne igen kan se frem til at se solen igen.

- Mandag kan også blive skyet i den østlige del af landet, men midt på ugen bliver det mere stabilt med højtryksvejr med rolige vindforhold og tørt vejr, og det ser faktisk ud til at holde ugen ud, siger Trine Pedersen.

Hun fortæller, at prognoserne for næste weekend foreløbigt tyder på, at temperaturerne igen vil nå op mellem 22 og 25 grader.