Våd torsdag sendte 832 millioner ton vand over Danmark

Man skal halvandet år tilbage i kalenderen for at finde tilsvarende mængder nedbør på et døgn.

Torsdag blev et usædvanligt vådt døgn i Danmark.

- Vi skal helt tilbage til 26. december 2015 for at finde et døgn, hvor Danmark samlet fik mere nedbør, siger meteorolog Klaus Larsen, DMI.

- Og hvis vi snakker august, skal vi helt tilbage til 11. august 2011 for at finde et døgn med tilsvarende nedbør, siger han.

De 19,3 millimeter svarer ifølge meteorologen til, at man spreder 20 liter vand - svarende til to fyldte gulvspande - ud over hver eneste kvadratmeter af Danmark. Det giver samlet set 832 millioner ton vand.

Det var især hovedstadsområdet, der torsdag fik store skyller af vand.

Sommeren har været lidt af en prøvelse for solhungrende danskere. Og der er ikke noget, der tyder på, at det ændrer sig markant i august.

Fredag er der varslet risiko for skybrud, hagl og torden i det nordvestlige Jylland.

- Vi må tage til takke med mere af det samme ustabile vejr, siger Klaus Larsen.

Selv når meteorologen tager de lange briller på, er der intet, der tyder på omslag til mere stabilt sommervejr:

- Man skal nok forvente, at det hovedsageligt er den her ustadige vejrtype med 20-25 grader, der fortsætter, siger Klaus Larsen.