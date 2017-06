Våbnene vælter ind hos politiet under frit lejde

Der er sågar blevet indleveret et let maskingevær.

Ingen bliver stillet til ansvar for at besiddet de mange våben. Det er nemlig hele idéen bag frit lejde. Formålet er at få våbnene væk fra offentligheden og dermed også forhindre, at kriminelle vil kunne gøre brug af dem.

- Ethvert våben, der fjernes fra gader og private hjem, er med til at øge trygheden for os alle, siger politiinspektør Henrik Sønderby i en pressemeddelelse.

Frem til lørdag den 1. juli kan man straffrit - og anonymt - aflevere våben i alle politikredse. Og det er ikke kun skydevåben, der er omfattet af frit lejde. Det er alle ulovlige våben.

Politiet har siden 1. juli også modtaget en lang række andre våben. Blandt andet de såkaldte blankvåben, der omfatte knive, sværd, økser og spyd.

Siden 1. juni er der blevet indleveret 3091 blankvåben. Derudover er der indleveret 848 luft- og fjedervåben samt "store mængder" ammunition, eksplosivstoffer og andre våben som for eksempel tåregas og slagvåben.

Folketinget vedtog i maj at hæve minimumsstraffen for våbenkriminalitet under særligt skærpende omstændigheder. Det kan for eksempel være besiddelse af et ulovligt skydevåben med tilhørende ammunition.