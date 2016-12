V ser hellere højere straffe end krav om sikrede døre

- Det lyder jo besnærende i en juletid, der er præget af indbrud. Men vi skal passe på, vi ikke gør det dyrere at være dansker. Det bør dybest set være op til den enkelte, om man vil sikre sit eget hus.

- Vi er med på at se, hvad man ellers kan gøre, men et lovkrav om sikring vil gøre det dyrere, siger Preben Bang Henriksen.

Også Dansk Folkeparti har meldt sig klar til at se på et lovkrav om indbrudssikring, hvis det kan gennemføres, uden det bliver for dyrt for danskerne.

Partiet vil samtidig have indført højere straffe for at få antallet af indbrud ned.

- Vi ønsker en indbrudspakke, der går på to ben: Strengere straffe og forebyggelse, hvor vi må se på, hvad det kommer til at koste for ganske almindelige mennesker, siger retsordfører Peter Kofod Poulsen til DR.

Højere straffe er også løsningen ifølge Preben Bang Henriksen.

- Det er tankevækkende, at bander fra typisk Østeuropa tager turen gennem Polen og Tyskland for at foretage deres indbrud i Danmark.

- Det kunne have lidt at gøre med, at vi måske straffer for mildt omkring indbrud. Det vil vi gerne kigge på. Jeg tror, hovedårsagen skal findes der, siger han.

Han opfordrer nu Justitsministeriet til at sætte gang i en undersøgelse af indbruddenes omfang, og hvad årsagen til dem er.

Samtidig håber han ligesom flere af Folketingets andre partier, at justitsminister Søren Pape Poulsen (K) vil indkalde til forhandlinger om, hvad der kan gøres ved de mange indbrud.