V-ordfører og regionskandidat: Tiden er løbet fra sparekrav

Han stiller dog samtidig op som spidskandidat i valget til regionsrådsformand for Region Sjælland. Og her håber han, at kravet vil være væk, hvis han vinder pladsen.

Venstres finansordfører, Jacob Jensen, har siddet på regeringens side under forhandlingerne med regionerne, der er endt med, at det omstridte produktivitetskrav er fastholdt.

- Jeg synes, der er lavet en fin aftale i den forstand, at der har skullet findes en balance mellem at sikre sundhedssektoren og at holde styr på den offentlige økonomi.

- Den balancen synes jeg, man har fundet i forhandlingerne mellem Danske Regioner og regeringen, siger Jacob Jensen.

Aftalen indebærer, at kravet om, at sundhedsvæsnet skal øge produktiviteten med to procent om året, er fastholdt. Kravet har været kritiseret voldsomt.

Læger og sygeplejersker har fortalt, at kravet allerede har betydet, at sundhedsvæsnet er under et markant pres, og at det vil være meget svært at løbe hurtigere, end de allerede gør.

Og fra Region Sjællands formand, venstremanden Jens Stenbæk, hvis job Jacob Jensen går efter, lyder det:

- Aftalen indebærer, at vi i Region Sjælland også næste år skal arbejde med en stram budgetstyring og prioritering. Det er en aftale, som efterlader vanskelige vilkår.

Det er da også en del af aftalen mellem staten og regionerne, at produktivitetskravet skal revideres. Det håber Jacob Jensen bliver en realitet, når han efter planen rykker over på den anden side af bordet.

- Jeg håber sådan set, at kravet er væk, når jeg forhåbentligt sætter mig i stolen.

- Det gør jeg ud fra, at kravet har haft sin berettigelse: Det har været med til at få barberet de lange ventelister ned.

- Men hver ting til sin tid. Og nu er det tid til, at man må se på, hvordan man skaber værdi for patienterne fremover. Det gør det nuværende krav ikke i sin simpelthed, siger Jacob Jensen.

Jacob Jensen mener dog ikke, at han, hvis han havde siddet som regionsrådsformand nu ville have været utilfreds med aftalen.

- Jeg er med på, at der er udfordringer. Der er stigende udgiftspres, så man må vende hver er en sten.

- Men jeg tror, der er muligheder for hele tiden at se på, hvordan tingene kan gøres bedre. Det handler ikke kun om at løbe hurtigere. Det handler om at udnytte nye muligheder, siger finansordføreren og spidskandidaten.