V-ordfører: Vi kan forbyde sejlads med vandscootere

- Så vidt jeg kan se, så er det allerede forbudt i dag, dét, der skete i Københavns havn (ved weekendens dødsulykke, red.). Man skal sørge for, at disse forbud bliver overholdt, siger Jan E. Jørgensen.

- Det giver ikke meget mening at forbyde noget, der allerede er forbudt.

Dødsulykken kunne ifølge DF være undgået, hvis ikke EU-Domstolen i 2010 havde pålagt Danmark at tillade vandscootere.

- Det er problematisk, at man bruger regler for det indre marked til at bestemme, i hvilket omfang vandscootere skal være tilgængelige i Danmark, siger Dansk Folkepartis EU-ordfører, Kenneth Kristensen Berth, til TV2.

Han henviser til EU-Domstolens dom fra 2009 i en svensk sag om vandscootere. Efter EU-dommen fastslog Højesteret i 2010, at det var imod EU's regler at forbyde vandscootere. Så blev reglerne ændret i 2012.

Men ifølge Jan E. Jørgensen er det muligt at regulere brugen af vandscootere.

- Vi kan forbyde vandscootere at sejle inde i havne og tæt på strande, siger Jan E. Jørgensen.

- Problemet er, at man sejler ind i andre. Det er vel ikke det store problem, hvis folk sejler ude på åbent hav.

Sejlads med vandscootere er forbudt tættere end 300 meter fra kysten. Desuden er det totalt forbudt at sejle i naturbeskyttelsesområder, vildtreservater og fredede områder.

To amerikanske kvinder mistede i weekenden livet i Københavns havn. De blev ramt af en vandscooter i høj fart, mens de sejlede i en udlejningsbåd.

En 24-årig fører af en vandscooter er sigtet for dobbelt uagtsomt manddrab, for hensynsløst at have udsat andre for livsfare og for at have undladt at hjælpe personer i nød.