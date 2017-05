V-ordfører: Vi er i gang med at opruste it-systemerne

Sådan siger Torsten Schack Pedersen, it- og teleordfører for Venstre, om det hackerangreb, der fredag ramte mindst 99 lande verden over, heriblandt Danmark.

- Vi er i gang med at opruste og lukke huller i de offentlige it-systemer for netop at sikre, at et angreb som dette ikke kommer til at ramme danske it-systemer, siger han.

Torsten Schack Pedersen henviser til, at minister for offentlig innovation Sophie Løhde tidligere på året iværksatte en opdatering af de offentlige it-systemer

Den opdatering kommer på baggrund af et gennemsyn af it-systemerne i den offentlige sektor.

Det gennemsyn viste, at 158 ud af 428 systemer var i en utilstrækkelig teknisk tilstand. Altså mere end hver tredje.

Det har lørdag middag ikke været muligt at få en status fra ministeriet for offentlig innovation på, hvor mange af de 158 it-systemer der er blevet oprustet.

Danske Regioner meddelte lørdag, at de danske hospitaler ikke er blevet ramt af fredagens hackerangreb, som man så det i Storbritannien.

- Vi har ingen meldinger om problemer herhjemme. Vi opdaterer løbende, og lige nu har vi skærpet opmærksomheden på it-sikkerheden, sagde it-direktør Klaus Larsen på vegne af Regionernes Sundheds-it.