V- og K-koryfæer kritiserer Støjberg: Sag om asylpar er principiel

I forskellige varianter lyder kritikken, at ministeren har et problem med sine skiftende forklaringer om en pressemeddelelse fra sidste år.

I pressemeddelelsen skrev ministeren, at ingen mindreårige under 18 år må indkvarteres sammen med en ægtefælle på de danske asylcentre.

Men det har bragt ministeren i problemer. For ifølge loven skal alle sager vurderes individuelt. Hvad ministeren dog allerede har rettet ind efter.

Men hun har samtidig givet Folketinget så skiftende forklaringer, at det altså vækker kritik.

Blandt andet har ministeren både omtalt pressemeddelelsen som en instruks, det vil sige retningslinjer til myndighederne. Og som en pressemeddelelse, der blot skulle udtrykke hendes politiske holdning.

- Først er det en instruks, så er det en pressemeddelelse, konstaterer tidligere minister og æresmedlem i Venstre Britta Schall Holberg over for Information.

- Den er ikke rar for regeringen, og det, som gør sagen ekstra ubehagelig, er, at selv om sagens alvor bliver mere afdækket, så vil DF holde hånden under ministeren næsten ligegyldigt, hvor langt det går, siger hun.

Tidligere justitsminister Lars Barfoed (K) kalder i Radio24syv ministerens skiftende forklaringer for "kaotiske".

I programmet "Huxi og det gode gamle folketing" kritiserer han ministeren for at tegne et billede af, at hendes modstandere går ind for barnebrude. Men det er ikke det, der er sagens kerne, argumenterer Barfoed.

- Hvis der er én dansk værdi, som er afgørende, så er det, at vi lever i en retsstat. Og at vi kan forvente, at ministre forvalter efter gældende lov, som den er vedtaget af landets parlament.

- Det er det, den her sag drejer sig om, siger han til Radio24syv.

Også tidligere folketingsmedlem Eyvind Vesselbo (V) kritiserer Støjberg over for både Information og Ekstra Bladet.

- Inger har sagt to forskellige ting, som ikke begge kan være rigtige, så det må opklares. Vi har en minister, som ikke taler sandt, siger Eyvind Vesselbo til Ekstra Bladet.

Inger Støjberg ønsker ikke at kommentere kritikken. Men Venstres politiske ordfører, Jakob Ellemann-Jensen, understreger over for Information, at ministeren har rettet ind efter loven.

- Så der er lavet fejl, men hvor selv dem, der mener, det var godt at gribe ind, øjner muligheden for at få en populær ministers skalp. Det er politik, når det er værst, siger han.