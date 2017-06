V efter intern strid om statslån: Der er røget finker af panden

Flere medlemmer af Venstres folketingsgruppe, herunder gruppeformand Søren Gade, er stærkt kritisk over for selve forslaget.

Og mange har ytret kritik af, at Venstre ikke er blevet orienteret og taget i ed, før Ole Birk fremsatte sit forslag.

På et telefonmøde onsdag morgen er Venstre blevet enig om at udskyde gruppens endelige ja eller nej til transport-, bygnings- og boligministerens forslag.

Jakob Ellemann-Jensen har nemlig forståelse for intentionen bag lovforslaget:

At staten kan spare penge ved selv at låne penge ud til almene boliger frem for at garantere for lån, som realkreditselskaberne så kan tjene på. Men Venstre har betænkeligheder ved den model, Ole Birk har foreslået.

- Den måde, det foregår på i dag, er ikke den mest hensigtsmæssige. Det er ikke den bedste forvaltning af skatteborgernes penge, siger Ellemann.

- Derfor skal vi se på alternative muligheder. En af de muligheder er den, regeringen har præsenteret som lovforslag. Hvor staten i stedet for at stille garanti for de her lån går ind og overtager dem.

- Det vigtige for os er egentlig, at vi lytter til den bekymring der har været. Både over den måde, det foregår på i dag, og den bekymring, der er over det her lovforslag.

Spørgsmål: Der har været kritik af, at folketingsgruppen er blevet orienteret for sent. Er den kritik berettiget?

- Ja. Jeg tror, der er røget nogle finker af panden. Og at man godt kunne have orienteret folketingsgruppen tidligere.