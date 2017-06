V efter blindesag: Vi vil ikke acceptere diskrimination

Lovændringen har været på tale siden foråret, men en ny sag vedrørende et nordjysk ægtepar, der begge er blinde, har bekræftet Venstres socialordfører, Carl Holst, i, at der skal gøres noget.

- Vi vil ikke acceptere diskrimination af handicappede, siger han tirsdag.

Det nordjyske par blev for nylig afvist af to private busselskaber i forbindelse med en bryllupsrejse.

Parret ville på en bustur til Bornholm, men begge busselskaber afviste parret, fordi de ikke kunne få lov til at tage deres førerhunde med og derfor ville være afhængige af de andre passagerers hjælp.

Et af de to busselskaber, der har afvist det nordjyske par, er Riis Rejser.

Selskabet begrunder afvisningen med, at man skal være selvhjulpen for at rejse med selskabet.

- Vi vurderer, at de her førerhunde ikke gør det ud for at være selvhjulpen. Det er vores vurdering, siger selskabets direktør, Søren Riis, til TV2 Nord.

Den begrundelse holder dog ikke, mener Carl Holst.

- Jeg er meget tryg ved, at de handicappede selv kan vurdere, om de er selvhjulpne eller ej - også i dette tilfælde, siger han.

Sagen har også fået Dansk Folkepartis handicapordfører, Karina Adsbøl, op af stolen.

- Når man har en førerhund, er det et hjælpemiddel.

- Jeg ved ikke, om man kan forestille sig, hvordan det er, hvis man kom med rollator og fik at vide, man ikke kan få den med, siger hun til TV2 Nord.

Karina Adsbøl mener, at det er på sin plads at have den form for hjælpemidler med på en busrejse.

- Jeg synes, vi er i et samfund, hvor vi skal tage hensyn til mennesker med et handicap, siger hun til tv-stationen.

Carl Holst håber på, at lovændringen om et forbud mod diskrimination af handicappede i det offentlige rum kan træde i kraft 1. januar 2018.