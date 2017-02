V-borgmester frygter ikke nedgang ved kommunalvalg

- Man kan altid diskutere, hvor stor afsmitningen lokalt er af, hvordan man står på landsplan. Det slår mere igennem for nogle partier end for andre. Vi er et af de partier, hvor det ikke slår så meget igennem, siger Martin Damm.

- Heldigvis er et lokalvalg et lokalvalg. Borgerne kigger på, hvad der er sket lokalt. Men det er altid rarere, hvis du lever i landspolitisk medvind, når du skal til lokalvalg, end hvis du er i landspolitisk modvind.

Hernings V-borgmester, Lars Krarup, frygter et dårligt kommunalvalg for V. Han skoser partiet for uddannelsesloft, boligbeskatning, et rødt trafikforlig uden om regeringen og slagsmålet om definitionen af at være dansker.

Spørgsmål: - Så i Kalundborg afgøres kommunalvalget for dig og Venstre i november af lokale forhold?

- Ja. Og heldigvis for det. Hvis lokalvalg alene var en funktion af det nationale, så var det ikke muligt at gøre en forskel lokalt, siger Martin Damm.

I 2001 stemte danskerne på samme valgdag til Folketinget, amtsråd og kommuner. Vælgerne stemte vidt forskelligt til de tre politiske fora, påpeger han.

- Vi skal ikke tro, at borgerne ikke selv ved, hvad de skal ned at stemme. Der stemte man forskelligt til tre valg. Sådan skal det være: Man tager konkret stilling. Ellers var det mere eller mindre ligegyldigt, mener Martin Damm.

- Det gælder især Venstre, hvor man kan se meget store forskelle på støtten nationalt og lokalt, siger han.