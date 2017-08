V: Udflytning af job står ved magt trods nederlag i retten

Heller ikke selv om en dom har givet en regnskabsmedarbejder medhold i, at det var i strid med hendes ansættelsesvilkår, at hun blev flyttet fra Viborg til Hjørring.

- Jeg kender ikke detaljerne i sagen, men det politiske ønske er uforandret, siger Venstres erhvervsordfører Torsten Schack Pedersen.

Retten i Randers har ifølge Politiken givet regnskabsmedarbejderen ret i, at en flytning af arbejdspladsen fra Viborg til Hjørring var en væsentlig ændring af hendes ansættelsesvilkår.

Det vækker begejstring hos fagforbundet HK Stat, der ser dommen som et signal om, at staten ikke frit kan flytte medarbejdere rundt.

Venstres erhvervsordfører vil ikke afvise, at dommen kan medføre ændringer i den måde, udflytningen tilrettelægges på.

Men selve udflytningen pilles der ifølge Torsten Schack Pedersen ikke ved.

- Kan det betyde, at opgaven skal gribes lidt anderledes an, så må vi se på det, når vi har kigget på dommen, siger han.

Regeringen har bebudet, at cirka 3900 statslige arbejdspladser skal flyttes ud til provinsen for at få en bedre balance i fordelingen af statens ansatte.

Over 2000 arbejdspladser er flyttet ud, men der mangler stadig omkring 1000. Venstre har også bebudet, at der til næste år kommer en ny runde med udflytning af statslige arbejdspladser.

Innovationsminister Sophie Løhde (V) siger til Politiken, at hun er overrasket over afgørelsen fra Retten i Randers, og at hun nu vil overveje, om den skal indbringes for en højere retsinstans.