V: Politiet kan have god grund til at gemme data

En række kameraer i det danske sommerlandskab er i øjeblikket i gang med at indsamle og registrere samtlige forbikørende bilers nummerplader.

Det generer dog ikke retsordfører for regeringspartiet Venstre, Preben Bang Henriksen, at politiet gemmer oplysninger om forbipasserende bilister i op til 30 dage.

- Personligt spiller det ingen særlig rolle for mig, om politiet har dem i en eller 30 dage. Jeg går ud fra, at politiet har god grund til at gøre det, siger han.

Ifølge Information har politiet tolket en undtagelse til reglerne i persondataloven, så det bliver muligt at gemme alle oplysninger i 30 dage.

Det sker, selv om Datatilsynet tidligere har slået fast, at det kun vil kunne ske under visse omstændigheder.

Oplysninger om bilister, der ikke er mistænkt for noget, skal som udgangspunkt slettes igen straks eller inden for senest 24 timer.

Peter Blume, der er professor i persondataret ved Københavns Universitet, mener, at den praksis er på kant med loven, siger han til information.

Hvis det er tilfældet, kan det betyde, at der er behov for at ændre reglerne, mener Preben Bang Henriksen.

- Det kan åbenbart være problematisk, om det er lovligt at opbevare de her data i en eller 30 dage.

- Men hvis det er i strid med loven, bør politiet enten ændre sin praksis, eller så skal lovgivningen laves om. For selvfølgelig skal politiet holde sig inden for rammerne af lovgivningen, siger han.