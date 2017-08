V: Mette F. skaber usikkerhed om styringen af sygehusene

- Vi mangler at se en samlet plan fra Socialdemokratiet på, hvordan vi sikrer, at vi får mest sundhed for pengene. Hvad det helt konkret er, de vil sætte i stedet for produktivitetskravet.

- Det er en overraskende melding, og en melding som i høj grad må skabe usikkerhed. For det rejser jo spørgsmålet: Hvad vil Socialdemokratiet sætte i stedet?

Venstres sundhedsordfører, Jane Heitmann, er overrasket over, at Socialdemokratiet nu vil sløjfe produktivitetskravet til sygehusene allerede fra næste år.

Kravet pålægger sygehusene at øge aktiviteten med to procent hvert år - altså levere mere aktivitet for de samme penge.

Det har fået sygeplejersker, læger og regionrådspolitikere til at advare om faretruende travlhed og et system, der belønner aktivitet frem for kvalitet.

Da Dansk Folkeparti i maj fremsatte forslag om at sløjfe kravet, undlod Socialdemokratiet at stemme for. I stedet blev der nedsat en arbejdsgruppe, der skulle "komme med forslag til en bedre styring" af hele sundhedsvæsnet.

Det arbejde er i fuld sving, betoner Jane Heitmann, og dermed mener ordføreren, at S-formand Mette Frederiksen "sparker en åben dør ind".

- Det er rigtig vigtigt, at man tager sig den tid, der skal til, kommer ned i substansen og får sat fingeren på den ømme tå. Vi skal have et grundigt analysearbejde, så vi har fuldstændig rene linjer at tale ud fra.