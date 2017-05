V: Det er fortsat dumt at brænde Koranen og Biblen af

En afskaffelse af blasfemiparagraffen betyder ikke, at der er fri bane til at brænde Koranen eller Biblen af eller at tisse på korset.

Det slår Venstres politiske ordfører, Jakob Ellemann-Jensen, fast, efter at det største regeringsparti har ændret holdning og nu stemmer for Enhedslistens forslag om at afskaffe blasfemiparagraffen fra straffeloven.