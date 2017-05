V: Det er borgmestrenes ansvar at bekæmpe sexchikane

Det må være op til landets borgmestre at sikre ordentlige arbejdsvilkår for de kvindelige byrådsmedlemmer, der oplever sexchikane fra deres politiske kolleger.

- De ansvarlige borgmestre er nødt til at gå forrest og gøre det klart for enhver, at en politisk kultur med sexchikane er fuldstændig uacceptabel, siger han.

75 af de 312 kvindelige byrådsmedlemmer, der har svaret i en rundspørge lavet af Berlingske, siger, at de har oplevet sexisme og krænkelser fra deres politiske kolleger.

Der er i alt 727 kvindelige byrådsmedlemmer, så det er altså ikke alle, der har svaret.

- Tallet overrasker negativt. Det er udtryk for en fundamental mangel på respekt, og det giver lokalpolitik et blakket ry, der skal bekæmpes.

- I og med at der nu kommer fokus på problemet, så forventer jeg også, at de forskellige borgmestre handler på det, siger Jakob Engel-Schmidt.

Avisen Kommunen skrev for nylig, at otte procent af de kvindelige byrådsmedlemmer har været udsat for sexchikane. I Berlingskes rundspørge er tallet 10,3 procent.

Ifølge Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har 2,9 procent af kvinder på danske arbejdspladser været udsat for "uønskede bemærkninger, klem og kram".

Ulrik Kjær, professor ved Institut for Statskundskab på Syddansk Universitet, siger til Berlingske, at chikanen kan skyldes en overrepræsentation af mænd i byrådene.

Jakob Engel-Schmidt mener dog ikke, at kønskvotering er en farbar vej at gå.

- Det må være sådan, at det er dem, der er dygtigst og fører den bedste valgkamp, der bliver valgt.

- Men selvfølgelig har de lokale lister og partierne også et ansvar for at sikre, at deres lister afspejler hele lokalområdet og gerne har en nogenlunde lige kønsfordeling, siger han.