V: DF, S og SF-udlændingeforslag koster danske job

Et flertal af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og SF står sammen om et forslag, så udlændinge kun får dansk opholdstilladelse, hvis de tjener over 400.000 kroner årligt.

Beløbet skal udbetales i Danmark. Lønnen må hverken omfatte kost og logi, diæter, fri bil og fri telefon, internet, naturalier, abonnenter eller andre ydelser.

Det viser forslaget, der ændrer udlændingeloven, fra S, DF og SF.

Venstres udlændingeordfører, Marcus Knuth, frygter, at forslaget kan koste danske job, mens virksomhederne skriger efter dygtige udenlandske eksperter.

- Mens Danmark virkelig har brug for udenlandsk arbejdskraft, gør Dansk Folkeparti og de røde partier det endnu sværere for danske virksomheder at tiltrække en ingeniør fra Canada eller New Zealand, siger Marcus Knuth.

Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen, afviser kritikken.

DF har før stemt regeringen ned om udlændingeloven, da partiet fjernede green card-ordningen sammen med de røde partier, påpeger han.

- Jo mere af Dansk Folkepartis politik, der gennemføres, jo bedre er det for fædrelandet. Nogle i fagbevægelsen synes, at dette er et godt lovforslag. Vi er glade for, at fagbevægelsen er enige med os, siger Martin Henriksen.

- Vi ligger ikke søvnløse om natten, fordi Dansk Industri er kede af det. Lovforslaget betyder, at vi reducerer den samlede indvandring til Danmark. Desuden bekæmper det løndumping.

I 2016 blev 117 danske virksomheder straffet for at hyre illegal arbejdskraft. De fik bøder på i alt 5,5 millioner kroner. Virksomhederne havde hyret udlændinge uden den nødvendige arbejds- og opholdstilladelse.

Det viste TV2s aktindsigt hos politikredsene.