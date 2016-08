Otte ud af ti danske rygere har forsøgt at skodde smøgerne for sidste gang, men er faldet i igen. 55 procent af danske rygere vil gerne stoppe med at ryge.

Uvidenhed forhindrer ofte succesfuldt rygestop

De rygere, der får professionel rådgivning sammen med nikotinerstatning eller rygestopmedicin, har op til fem gange større chance for at blive røgfrie.

40 procent af de danske rygere tror, at en kold tyrker er den bedste vej til at holde op med at ryge. Men det er forkert.

Det viser ny undersøgelse, som Sundhedsstyrelsen har foretaget. Med en ny rygestopkampagne "Hjælp til rygestop" vil de give en hånd til de rygere, der gerne vil kvitte smøgerne.

- Det kan være rigtigt svært at stoppe med at ryge fra den ene dag til den anden uden at få hjælp. Der er mange rygere, der ikke ved, at man kan få professionel vejledning og dermed øge chancerne for at lykkes med rygestoppet. Den viden vil vi gerne have ud.

- Vil man stoppe med at ryge, så er den bedste metode at kombinere professionel rådgivning med brug af nikotinpræparater eller rygestopmedicin, siger Nina Krog Larsen, projektleder i Sundhedsstyrelsen.

Otte ud af ti danske rygere har forsøgt at skodde smøgerne for sidste gang, men er faldet i igen.

Årsagen er, at viljen og beslutningen om at stoppe med at ryge ofte ikke er nok til at få succes med et rygestop, når man er afhængig af nikotin.

Vælger man at bruge rådgivning i kombination med nikotinpræparater eller rygestopmedicin, er der langt større mulighed for, at man bliver røgfri. Men det ved rygerne ikke, viser undersøgelsen.

- Når nikotintrangen melder sig, er det vigtigt at være forberedt på, hvordan man vil håndtere det.

- Jeg håber og tror, at kampagnen vil øge kendskabet til Stoplinjens tilbud.

Undersøgelsen er foretaget af et repræsentativt udvalg af personer i aldersgruppen 18 til 70 år. I alt 505 personer har deltaget i undersøgelsen.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er 22 procent af den voksne danske befolkning rygere. 55 procent af dem ønsker at holde op med at ryge.