Urd raserer vej på Anholt: Øboere efterlyser kystsikring

- Asfalten er knækket og ligger som marengs, der er gået i stykker, siger hun.

Havet har også ædt et hjørne af øens campingplads, fortæller Liselotte Arentz Sørensen.

- Vi har hele natten kørt med en rendegraver for at lave sandvolde og holde vandet væk fra campingpladsens bygninger. Det har været ret dramatisk, siger hun.

Den ødelagte hovedvej er ifølge borgerforeningens formand det største problem, da den er øens vigtigste vejforbindelse.

Der er en alternativ vej, men den er meget smal og uvejsom, forklarer Liselotte Arentz Sørensen.

De omkring 145 fastboende på Anholt har flere gange efterlyst, at hovedvejen kystsikres.

Men indtil videre er der ikke sket noget.

- Den rigtige løsning er en kantsikring, så vi undgår, at vejen bliver ædt af havet, når det stormer, siger Liselotte Arentz Sørensen.

- Der ligger et projekt klar for vejen. Problemet er bare, at grundejerne herovre er for få til at løfte hele den økonomiske byrde, siger hun.

Beboerne råder over seks millioner kroner. Men man mangler omkring 10 millioner kroner, før pengene rækker.

- Det bedste ville være at få lavet en permanent sikring.

- Nu skal der så laves endnu en lappeløsning, hvor der sejles noget stabilgrus herover, så vi kan få lavet en nødvej, siger Liselotte Arentz Sørensen.

Ifølge borgerforeningens formand burde staten træde til og finansiere kystsikringen.

Borgerforeningen overvejer også at lave en såkaldt crowdfunding-indsamling, hvor man beder om private bidrag til at sikre vejen.

- Det kan give nogle af pengene, men nok ikke dem alle, siger Liselotte Arentz Sørensen.