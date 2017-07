Universitet: Studerende uden plads må ikke gå i panik

Men for dem der nu går på weekend uden en studieplads, er der håb endnu.

- Det er vigtigt, at den studerende ikke går i panik, men tillader sig selv at være lidt ærgerlig, siger hun.

Når virkeligheden så har indfundet sig, er det vigtigt, at man får et overblik over situationen.

Mange kan med fordel undersøge, hvorfor de fik afslag, siger hun.

- Det er mange studerende, der efterfølgende mangler svar på, hvorfor de fik afslag. I nogle tilfælde kan det skyldes, at de ikke opfylder de formelle adgangskrav til uddannelsen.

- Derfor opfordrer vi til, at man kontakter en studievejleder, hvis man har spørgsmål. Det kan enten være på selve studiet eller en fra de syv regionale Studievalg-centre, siger Pernille Kindtler.

Flere steder er der stadig ledige pladser, så måske er løbet ikke kørt.

- Ansøgningsfristen til de ledige pladser er dog forskellig fra institution til institution, så derfor er det vigtigt at undersøge, hvilke krav der er, siger hun.

Men måske er det ikke vigtigt, at man starter på en videregående uddannelse i år. Rådet fra Pernille Kindtler er derfor at undersøge, hvor realistisk det vil være at få optagelse næste år.

På Københavns Universitet har 7270 ansøgere i dag fået tilbudt en studieplads. Det er stort set samme antal som sidste år, selv om universitetet fik færre ansøgninger.

- Det kan skyldes, at de studerende generelt har søgt mod de uddannelser, hvor der er plads til flere studerende, hvilket betyder, at mange i år faktisk er blevet optaget på den uddannelse, de har haft øverst på ønskelisten, siger Pernille Kindtler.