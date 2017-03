Unicef: Vi skal sætte fokus på sexmisbruget af børn

Seksuelt misbrug er et stort problem i Grønland. Derfor arbejder et Unicef-projekt på at oplyse befolkningen.

- Tallene viser et klart billede af, at det er et problem, som alle i befolkningen er berørte af.

Ifølge deres undersøgelser kender 67 procent af befolkningen en person, der har været udsat for et seksuelt overgreb, mens en fjerdedel selv er blevet misbrugt.

Arnavaraq Jørgensen har svært ved at sige, hvordan det er kommet så vidt.

- Nogle steder i Grønland lever man meget isoleret, og så kan folks adfærdsmønstre godt ændre sig. Det, der før var forkert, kan langsomt blive mere acceptabelt.

- Samtidig kan følgerne af et overgreb føre til flere slags misbrug, og nogen ender måske endda med selv at blive krænker, siger hun.

Over de sidste fem år, hvor Nakuusa-projektet har været i gang, er antallet af anmeldelser om seksuelt misbrug steget.

Arnavaraq Jørgensen tror dog ikke, at det er fordi, der bliver begået flere overgreb, men fordi folk er blevet mere opmærksomme på, at det er et alvorligt problem.

Derfor er Nakuusas primære opgave også at uddanne og oplyse den grønlandske befolkning.

- Vi arbejder meget intenst på at fortælle om børns rettigheder. På den måde kan vi give befolkningen en rettesnor for, hvad det handler om, og hvad man kan gøre ved det.

- Vi kan heldigvis se, at 80 til 90 procent af befolkningen ved, hvem vi er, og hvad vi arbejder med, siger hun.

Pengene fra fredagens landsindsamling skal derfor bruges til at opretholde landets fokus på emnet.

- Vi kommer til at lave oplysningskampagner, uddannelsesmateriale og flere målrettede lokale indsatser for at udbrede kendskabet til det her, siger Arnavaraq Jørgensen.