Unicef: Barnebrude er kedelig ny tendens i Mellemøsten

Det er positivt, at regeringen nu vil nægte ægteskaber med mindreårige. Et stigende problem, siger Unicef.

Derfor vil Social- og Indenrigsminister Karen Ellemann (V) nu forbyde ægteskaber for personer under 18 år fuldstændigt, og det får ros af den humanitære organisation Unicef.

- Det har faktisk ikke været et meget stort problem i Mellemøsten før. Men fordi forholdene er, som de er, så er der flere af de her helt unge piger ned til 14-15 års alderen, der bliver gift.

- Nogle af dem kommer så til Danmark som flygtninge, og så vi kan ikke nøjes med at forholde os til det som et problem i andre lande, siger generalsekretær i Unicef Danmark Steen M. Andersen.

Ifølge ham er lovændringen vigtig - også selv om den vil ramme et meget lille antal personer i Danmark.

- Et er, at det kun er få, vi taler om. Noget andet er, at vi demonstrerer, at vi bakker op om det, som vi siger, at andre lande skal gøre, siger han.

Dog anerkender Steen M. Andersen, at det i visse tilfælde kan være uhensigtsmæssigt at splitte unge flygtningepar ad.

- Man bør kigge på i hvert enkelt tilfælde efter vores mening, men stadig hilser vi initiativet velkommen, fordi vi mener, det er et stærkt signal at sende, siger han.

Ifølge ham er barnebrude en ny tendens i Mellemøsten, der ellers ikke før har været kulturelt betinget for den praksis - med Afghanistan som undtagelse.

Men hvor antallet af barnebrude er faldende globalt, stiger det i Mellemøsten blandt andet på grund af krigen i Syrien.

- Af flere årsager. En mund mindre at mætte og af sikkerhedsmæssige årsager, lyder det.

Ifølge Steen M. Andersen har man også fokus på problemet i Tyskland netop nu, hvor et stort antal flygtninge er kommet til landet, og hvor problemet derfor også er stigende.