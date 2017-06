Unge skyder mere med spredehagl i studievalg

I hvert fald viser en ny analyse fra Uddannelsesministeriet, at andelen af unge, der søger mere end én uddannelse er steget med 30 procent over de seneste ti år.

Unge med mod på en videregående uddannelse er tilsyneladende blevet mere pragmatiske og villige til at gå på kompromis med udsigten til at komme ind på det eneste ene drømmestudium.

Samtidig er markant flere begyndt at søge uddannelser på både universiteterne, professionshøjskolerne og erhvervsakademierne.

Udviklingen glæder uddannelsesminister Søren Pind (V).

- Ingen uddannelser er finere end andre, og derfor er det rigtig godt, at unge søger bredere.

- Det er vigtigt, at unge søger ind på uddannelser, de brænder for, og hvor de kan dygtiggøre sig inden for det, de er gode til, men vores fremtid afhænger af, at vi har dygtige og dedikerede medarbejdere inden for alle felter, siger han i en pressemeddelelse.

I De Studerendes Fællesråd (DSF) er forkvinde Sana Mahin Doost ikke så begejstret for udviklingen som ministeren.

Ikke fordi hun ser problemer i, at de unge søger bredere - tværtimod - men fordi hun mener, at de er drevet til det af nogle uheldige omstændigheder.

- Der er kommet mere pres og mere usikkerhed ind i vores uddannelsessystem, og derfor tror jeg, at flere søger så bredt for at gardere sig, siger hun.

Hun henviser blandt andet til, at stadig flere studier indfører et karakterkrav for optagelse, ligesom der er kommet flere uddannelser, der kræver topkarakter.

- Det skal så sammenholdes med, at du skal nå at komme ind på din uddannelse inden to år for at få en karakterbonus.

- Og det ved de unge, så jeg tror, at en del af forklaringen er en frygt for, at udviklingen stikker af, hvis de ikke slår til, siger Sana Mahin Doost.

Hun henviser også til, at det nye søgemønster kan ende med at give bagslag.

- Hvis folk kommer ind på uddannelser, de muligvis er usikre på, fordi det ikke har været deres første eller anden prioritet, så er der jo en risiko for øget frafald, siger hun.

Fristen for at søge ind på en videregående uddannelse via kvote 1 er 5. juli.