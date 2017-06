Unge røver og truer andre unge på gaden

Andelen af såkaldte gaderøverier, hvor folk bliver overfaldet på åben gade og må aflevere deres ting under trusler om vold, har længe været dalende i København. Men tilbagegangen ser ud til at være sat på pause.

I 2015 fik Københavns Politi 449 anmeldelser om gaderøveri, mens det tal i 2016 lå på 592. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik.

Den kedelige stigning i røverierne har medført, at området ligger højt på Københavns Politis dagsorden, som i januar 2017 oprettede en særlig gruppe, hvis fokus er at sætte en stopper for røverierne.

Det fortæller Mikael Wern, der er politiinspektør i Københavns Politi.

- Det er selvfølgelig ikke noget, vi kan leve med. Det er noget af det, vi kalder personfarlig kriminalitet, så det er noget, vi sætter stærkt ind over for, siger han.

Politiinspektøren oplever, at det ofte er unge, der udfører røverierne. Men det er også unge, det går ud over, lyder det videre.

- Vi ser, at de forurettede typisk er unge op til 25 år, og så er det ældre, siger han.

Røverierne foregår ofte ved, at en mindre gruppe af gerningsmænd opsøger en person. Så truer de personen til at udlevere sin telefon eller kontanter. Det er værst i indre by, fortæller Mikael Wern.

Tirsdag ventes Retten på Frederiksberg at afgøre, om seks unge mænd er skyldige i en omfattende sag om gaderøverier.

Mændene, der i dag er i alderen 18 til 21 år, er tiltalt for en stribe gaderøverier og to forsøg på at tvinge et offer til at begå røveri mod supermarkeder flere år tilbage. De nægter sig alle skyldige.

I alt er de anklaget for at have begået 16 gaderøverier på Frederiksberg og i København. De beskyldes for at have deltaget i forskelligt omfang.

Både på landsplan og i København faldt antallet af anmeldelser om gaderøverier i et par fra 2013, men i 2016 er antallet af anmeldelser igen gået op.