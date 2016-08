Artiklen: Unge lægger nøgenbilleder på nettet for at få likes

Unge glemmer konsekvensen af at lægge sexvideoer på nettet i håb om at få opmærksomhed, mener Børns Vilkår.

Sådan lyder det fra Børns Vilkår, efter at Politiken søndag bragte en historie om en 16-årig dreng, der lagde en to år gammel sexvideo af ham selv og sin daværende kæreste ud i en lukket gruppe op Facebook.

Likes og prestige kan betyde så meget for unge mennesker, at de glemmer at huske konsekvensen af deres handlinger, når de deler nøgenbilleder eller sexvideoer af andre på sociale medier.

- En af grundene til, at de unge deler nøgenbilleder og sexvideoer på sociale medier, er den samme, som når de deler alle mulige andre billeder. For at få likes, siger Charlotte Smerup, børnefaglig konsulent hos Børns Vilkår.

Hun mener, at børn og unge kan have svært ved at se, hvornår de går over stregen, når de deler billeder på nettet.

- Det kan være svært at se forskellen på at stå i skolegården eller ved busstoppestedet og måske lige vise et billede og lægge det op i en gruppe på Facebook, fordi man bliver revet med af en stemning, siger den børnefaglige konsulent.

Ifølge hende er det netop problemet ved likes på de sociale medier. For når det gælder nøgenbilleder og sexvideoer af andre, får det konsekvenser.

- Likes og prestige kan komme til at betyde så meget for unge mennesker, at de i øjeblikket, hvor de lægger et billede op, glemmer at huske på konsekvensen af deres handlinger, siger Charlotte Serum.

Hun mener, at skolerne, forældrene og udbyderne af de sociale medier i høj grad har et ansvar over for delingen af billeder og videoer, men det har samfundet også.

- Vi skal tale problemet til livs, siger hun.

DR2 Dokumentar kan mandag aften vise, at SSP-medarbejdere i 36 kommuner har kendskab til deling af intime privatbilleder af unge piger og i få tilfælde drenge.