Når unge bliver 18 år, er det slut med gratis skoletandpleje, og de skal selv vælge en privat "voksentandlæge". Erhvervsministeren vil have flere unge til at kigge på prisen for dermed at styrke konkurrencen (arkivfoto).

Unge kan skubbes til at vælge billigere tandlæger

Et lille digitalt skub i ryggen kan få unge til at vælge en billigere tandlæge. Samtidig sikres det, at færre unge dropper tandlægen, når den gratis skoletandpleje falder væk ved 18-års-alderen.

De knap 18-årige på en række skoler blev informeret om blandt andet prisen på konkrete behandlinger via en såkaldt digital tandlægevælger.

Det betød, at 15 procent af de unge aktivt valgte tandlæge ud fra prisen. Det samme gjaldt for kun én procent i kontrolgruppen.

17-årige Camilla Sarah Oleander fik besked om tilbuddet via e-boks og skoletandlægen.

- Jeg valgte den billigste tandlæge. På SU har man jo ikke mange penge. Tandlægerne tilbyder jo nok mere eller mindre det samme, siger hun.

På den digitale tandlægevælger kunne de unge sammenligne priser på lokalbedøvelse og fjernelse af visdomstand. Priserne var henholdsvis 79 procent og 161 procent højere hos den dyreste tandlæge i forhold til den billigste.

Loyaliteten er ofte høj, når først valget er truffet. Mange vælger uden større eftertanke forældrenes tandlæge.

Den type automatvalg vil erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) gerne gøre op med. Han håber, at det vil styrke konkurrencen og presse priserne.

- Kunne jeg som ung spare 500 kroner på at få fjernet en visdomstand, så ville jeg da være glad. For den enkelte er det mange penge. Der er 70.000 unge 18-årige her i 2017, så samlet set er der jo store summer at spare, siger ministeren.

Ifølge formand for Tandlægeforeningens klinikejerudvalg Torben Schønwaldt er det en rigtig god idé aktivt at anspore unge til at få valgt en privat tandlæge.

- Men vi er kede af, at man udelukkende fokuserer på den billigste pris. Vi mener, det er vigtigt også at fokusere på kvalitet og service, og at det også bør indgå i overvejelserne.

- Skulle man selv betale for en bypassoperation, så ville man nok heller ikke starte med at google efter billigste operation, siger han.