Unge fuskede med pas: Ville på disko og have tattoos

Det gjorde hun på sin computer, efter at vennerne og veninderne havde sendt hende billeder af deres pas via Facebook.

Dermed gjorde hun sig skyldig i forsøg på dokumentfalsk, vurderede Retten i Horsens, der har udmålt en straf på 14 dages betinget fængsel til pigen.

De fest- og blækhungrende venner slap uden straf, da de nægtede nogensinde at have brugt passene til det planlagte snyderi - og da det ikke kunne bevises, at de havde gjort det.

Det er også delvist derfor, at straffen til pigen ligger et godt stykke under det normale udgangspunkt for dokumentfalsk på 40 dages ubetinget fængsel, forklarer anklagerfuldmægtig i Sydøstjyllands Politi Bjørn Dahl Larsen.

- Retten lagde vægt på, at pigen måtte finde det overvejende sandsynligt, at vennerne og veninderne ville have brugt dokumenterne. Men da de aldrig gjorde brug af passene, blev hun altså kun dømt for forsøg på dokumentfalsk, siger han i en pressemeddelelse.

Der blev også i formildende retning lagt vægt på pigens alder, på sagens alder og på at forfalskningerne havde et amatøragtigt præg.

Til gengæld trak det op, at politiet ved gennemgang af hendes computer fandt ud af, at hun har forfalsket en del pas for de jævnaldrende.

Sagen blev opklaret på baggrund af et anonymt tip i slutningen i 2015.