Artiklen: Ungarer snyder dansk duo for Oscar for bedste kortfilm

Ungarer snyder dansk duo for Oscar for bedste kortfilm

Aske Bang og Kim Magnusson var nomineret for kortfilmen "Silent Nights".

Selv om det ikke blev til nogen pris, så er Henrik Bo Nielsen, administrerende direktør på Det Danske Filminstitut, stadig tilfreds med, at Danmark var repræsenteret i kategorien.

- Vi er stadig stolte over to danske nomineringer, men mere vil have mere, og det føles ret fladt lige nu, siger han.

Det lykkedes heller ikke det danske hold bag efterkrigsdramaet "Under Sandet" at vinde en pris.

I kategorien bedste ikke-engelsksprogede film gik prisen således til den iranske "The Salesman".

Henrik Bo Nielsen mener, at der er grund til at være tilfreds med de danske bidrag og indsatsen generelt i den danske filmbranche de seneste år.

- I år havde vi hele to film med, og der er grund til at takke holdene for den kæmpe indsats, de har lagt for dagen for at repræsentere deres film i de seneste mange måneders forberedelse, skriver Henrik Bo Nielsen på Det Danske Filminstituts Facebook-profil.

- Statuetter eller ej, de har på smukkeste vis demonstreret, at dansk film er i live og kæmper, og for begge instruktører er der al mulig grund til at glæde sig til "næste gang", tilføjer direktøren.