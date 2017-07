Ung syrer får seks et halvt års fængsel i bombesag

Den 21-årige syrer Dieab Khadigah straffes ved retten i sydtyske Ravensburg med seks år og seks måneders fængsel i en sag om et planlagt bombeangreb i København under Islamisk Stats faner.

Dommeren lægger blandt andet til grund, at den dømte systematisk har planlagt et angreb i København sammen med sine medsammensvorne, og at han formentlig også selv har været parat til at dræbe flere ved et selvmordsangreb.

Derudover spiller den klare overbevisning om Islamisk Stats aktiviteter en væsentlig rolle.

- Den massive radikalisering spiller en væsentlig rolle, idet den er sket, blot få måneder efter at den anklagede kom til Tyskland, siger dommeren blandt andet i begrundelsen for dommen.

Meget afgørende for længden af straffen er også, at Dieab Khadigah gennem sin korrespondance med repræsentanter fra Islamisk Stat skulle have erklæret sig parat til selv at begå mord.

- Kernen er, at han har erklæret sig parat til at begå mord.

- Vi må gå ud fra, at der var tale om, at der skulle sprænges flere bomber, siger dommeren i begrundelsen.

Dermed ville der også være tale om ikke bare et offer, men mange ofre, forklarer dommeren.

Det samlede dommerpanel af tre dommere og to lægdommere har i sin strafudmåling også hæftet sig ved statsanklagerens argument om, at Dieab Khadigah ikke havde nogen returbillet og skiftetøj samt blot få kontanter med, da han forsøgte at komme ind i Danmark i november sidste år.

Den dømte har nu en måned til at anke dommen, men har i første omgang accepteret den, oplyser forsvarsadvokaten.

Han udtrykker desuden glæde over, at der blev tale en ungdomsstraf, så den dømte har mulighed for at forbedre sig og skabe sig et liv i Tyskland, efter at straffen er overstået.

Det kan han, fordi en ungdomsstraf omfatter mere fokus på opdragelsesomstændigheder samtidig med det ikke er så lang en straf.

Dog kan man ikke komme uden om, at der skal en straf af en vis længde til.

- Der er realiteter, som man ikke kan komme uden om. Han var dengang parat til at begå forbrydelserne, og så man også være parat til at ofre sig selv, siger forsvarsadvokaten, Werner Haimayer.