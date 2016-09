Ung mand udvises: Havde pistol efter tredobbelt drab

En 18-årig mand blev fredag idømt to års fængsel for ulovlig våbenbesiddelse. Han anker dommen på stedet.

Den unge mand blev fredag idømt to år og to måneders fængsel i Retten på Frederiksberg for blandt andet ulovlig våbenbesiddelse.

Han udvises permanent af Danmark med indrejseforbud, oplyser anklager Jakob Buch-Jepsen fra Københavns Politi.

- Det skyldes til dels, at han er tidligere dømt, og i den forbindelse har fået det gule kort adskillige gange i form af to betingede udvisninger. Efter at han blev frihedsberøvet i forbindelse med dommene, har han fortsat sin kriminelle løbebane i et ganske massivt omfang, siger Jakob Buch-Jepsen.

Den 18-årige er født og opvokset i Danmark, men er statsborger i Yemen.

Retten vurderer, at det ikke ville stride imod internationale forpligtelser at udvise ham, fordi han tidligere har begået kriminalitet og ikke reageret på de betingede udvisninger.

Manden var en del af Vanløsegruppen. En bande, som de tre dræbte også var en del af.

I retten tilstod han, at han havde været i besiddelse af våbnet efter det tredobbelte drab, men hævdede, at han kun havde pistolen for at beskytte sig.

Her kom det også frem, at han var venner med de tre unge mænd, der blev dræbt, mens de sov i en lejlighed på Christian Paulsens Vej 11. november sidste år.

Dommen er den 11. dom i sagen om Vanløsegruppen, og fem andre skal for retten senere på måneden for deres rolle.

Aflytningerne af de tiltaltes telefoner har ifølge anklagemyndigheden givet politiet en teori om, at våbnene blev anskaffet med henblik på at hævne de tre unges død.

Den 18-årige Ali Sanad Al-Sanyani ankede på stedet dommen til Østre Landsret.

Med dommen blev han også kendt skyldig i tyveri, færdselsovertrædelser og indbrud. I øvrigt blev han også frakendt kørekortet i seks år og fik en bøde på 45.000 kroner for færdselsovertrædelser.