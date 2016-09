Ung mand fængslet for køb af revolver brugt i drabssag

Han er blevet idømt et år og otte måneders fængsel for våbenbesiddelse samt en række andre mindre forhold.

En 23-årig mand har torsdag i Retten på Frederiksberg tilstået at have købt og besiddet en revolver, som politiet mener har været brugt i en tredobbelt drabssag.

Anklager Jakob Buch-Jepsen læste sigtelsen op i retten. Her fremgik det, at den nu dømte mand havde købt en revolver samt ammunition til våbnet for 10.000 kroner af en person i Herlev.

Det var 10. november sidste år, at manden købte skydevåbnet. Natten til 11. november blev de tre unge mænd likvideret.

De blev skudt med et jagtgevær og en revolver. Politiet har endnu ikke fundet mordvåbnene.

Men anklager Jakob Buch-Jepsen forklarer, at politiets efterforskning af sagen har gjort, at den 23-årige mand valgte at erkende, at han havde købt og besiddet den revolver, som politiet mener, har været brugt til drabene.

Den 23-årige mand har dog udelukkende tilstået at have købt og besiddet våbnet. Han har ikke erkendt at kende til, at våbnet skulle være blevet brugt til det tredobbelte drab.

Dørene til retsmødet blev lukket på grund af hensyn til sagens videre opklaring, hvorfor det ikke var muligt for pressen at blive bekendt med de nærmere detaljer.

Ofrene for det tredobbelte drab var Philip Rasmussen på 19 år, Suhaib Jaffar på 23 år samt Mike Vinther på 24 år.

De lå og sov i en lejlighed, da de blev skudt, og politiet har kaldt drabene for en likvidering.

Siden er en række personer siden blevet anholdt og sigtet i sagen. Den 23-årige mand har siddet varetægtsfængslet i sagen siden foråret.

Han har tidligere været sigtet for medvirken til drab, men den påtale vil blive opgivet, oplyser Jakob Buch-Jepsen.

Den 23-årige mand valgte torsdag at udbede sig betænkningstid i forhold til, hvorvidt han vil modtage dommen eller anke den til landsretten.