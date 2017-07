Ung mand fængslet efter skud mod bil i Klovborg

Manden var oppe og toppes med en gruppe på fire personer. De fire er i en særskilt sag blevet sigtet for vold, efter at politiet fandt tydelige mærker på den 25-åriges krop.

- Han forklarede i grundlovsforhøret, at han var bange for dem, og at det var ham, der blev overfaldet, fortæller Jens Severinsen.

Manden, der er fra Klovborg, erkender at have skudt to gange med haglgeværet - én gang mod personernes bil og én gang op i luften.

Han er sigtet for drabsforsøg, men det er ikke på den baggrund, at han blev varetægtsfængslet.

- Han siger, at det ikke var hagl med patroner i, men med salt i. Derfor mente dommeren, at der kun er mistanke om forsøg på grov vold, siger anklageren.

Fængslingen blev ikke kæret til landsretten.