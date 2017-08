Ung mand får hårdere våbenstraf som en af de første

Domstolene tog mandag et nyt værktøj op fra kassen, da en 18-årig mand ved Retten i Herning blev idømt to år og ni måneders fængsel for besiddelse af en skarpladt pistol.

I foråret blev Folketinget enig om, at minimumsstraffen for våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder skulle sættes op, således at det kvitteres med mindst to års fængsel.