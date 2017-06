Ung mand erkender sig skyldig i dobbeltdrab på Langeland

De er kommet for at overvære det indledende retsmøde med en mand, der er anklaget for at have dræbt sin gravide ekskæreste og hendes nye kæreste.

Drabene fandt ifølge anklageskriftet sted ud for en adresse i Tranekær i landsbyen Snøde på Langeland 17. april sidste år.

Manden skulle aflevere deres fælles barn til ekskæresten. Hun sad derfor i bilen, da forbrydelsen fandt sted.

Ifølge anklageskriftet påkørte den unge mand først parret med sin bil, hvorefter han skød den gravide ekskæreste i hovedet og i kroppen med et oversavet gevær.

Derefter skød han også kvindens nye kæreste i ansigtet og i den ene arm.

Dobbeltdrabet har tilsyneladende vakt stor opsigt i den lille Landsby Snøde, hvor drabene fandt sted. Flere tilhørere måtte forlade retssalen, inden retsmødet gik i gang, da der ikke var pladser nok.

- Det er en tragisk sag. Der er kun tabere i den her sag.

Sådan lyder det fra den tiltaltes forsvarer, Ulrik Sjølin Pedersen, der undrer sig over, at anklager Karin Ehlers Jørgensen har afsat syv retsdage til sagen.

Den tiltalte har nemlig erkendt sig skyldig i at have dræbt både ekskæresten og hendes nye kæreste. Han nægter sig dog skyldig i at have påkørt ekskæresten.

- Min klient har ni gange erkendt sin skyld. Men man har alligevel tilrettelagt syv retsdage.

- Det er mig helt ubegribeligt, at vi skal stå her i syv dage, da min klient har forsøgt at få en tilståelsessag, der ville kunne blive overstået på en time eller to, sagde han.

Den tiltalte har været varetægtsfængslet siden 18. april. Det er et nævningeting med syv nævninge, der skal fælde dom over den nu 26-årige mand.

Den indledende retsdag vil udelukkende bestå af vidneforklaring fra den tiltalte. Han ønsker dog kun at svare på forsvarenes spørgsmål og rettens spørgsmål. Ikke på anklagerens.

De næste tre retsdage vil der blive afhørt vidner og ført dokumentation.

Vidnerne er ifølge anklageren en fælles bekendt til ekskæresten og tiltalte, vidner der har været til stede under episoden og sagkyndige vidner.

Anklageren kræver fængselsstraf.