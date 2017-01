Billede fra kortfilmen "Silent Nights", der er instrueret af danske Aske Bang. Han er nu nomineret til en Oscar for filmen.

Ung dansker efter Oscar-nominering: Verden gik lige i stå

Filminstruktøren Aske Bang er som 28-årig nomineret til en Oscar for sin kortfilm "Silent Nights".

- Da de råbte filmens titel op, gik verden lige i stå et par sekunder. Vi jublede, råbte og skålede i champagne. Vi er i gang med at feste og fejre det. Vi skal give den gas, fortæller han.

Den danske filminstruktør Aske Bang er tirsdag blevet nomineret til en Oscar for sin kortfilm "Silent Nights".

Ved selve prisuddelingen 26. februar i Los Angeles er hans film oppe imod fire andre film. Aske Bang har ikke set nogen af dem, så han tør ikke udtale sig om sine egne chancer.

- Jeg har endnu ikke set de andre film, der er nomineret. Så jeg ved ikke, hvor god en chance jeg har for at vinde. Men det var kæmpestort bare at være shortlistet.

- Uanset hvad er jeg sindssygt lykkelig for at komme med over og være nomineret og komme med til det show, siger han.

Aske Bang har endnu til gode at instruere en spillefilm, men med nomineringen til en Oscar er der mulighed for, at der nu bliver åbnet flere døre.

- Jeg håber selvfølgelig, når ens film bliver anerkendt, at det kan give mig et skub. Jeg blev jo kun færdig fra filmskolen for halvandet år siden, siger han.

Allerede på lørdag går turen til Hollywood, hvor Aske Bank skal deltage i den store nomineringsmiddag med mange af de andre nominerede.

"Silent Nights" handler om kvinden Inger, der forelsker sig i den illegale indvandrer Kwame, som hun møder på det herberg, hvor hun arbejder som frivillig.

Foruden "Silent Nights" er også den danske film "Under Sandet" nomineret i kategorien bedste ikke-engelsksprogede film.