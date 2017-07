Ung bilist på flugt fik fodgængere til at springe for livet

En 19-årig mand risikerer at blive frakendt sit kørekort, efter at han lørdag aften forsøgte at stikke af fra en patruljevogn i Ballerup.

Det oplyser vagtchef Lars Guldborg fra Københavns Vestegns Politi.

- Heldigvis kom ingen til skade, og der skete heller ikke materiel skade i forbindelse med forsøget på at stoppe bilisten, fortæller vagtchefen.

Begivenheden tog fart lige efter klokken 22.

- En patruljevogn forsøger rutinemæssigt at standse en bil, og føreren standser i første omgang, men han sætter så i gang igen, og patruljevognen kører efter ham, beretter vagtchefen.

Bilisten holder politiet bag sig i en fire-fem minutter.

- Han kører med forskellig hastighed og kører over for rødt lys et par gange. På et tidspunkt kører bilen ind over et fortov, hvor folk må springe for livet for at undgå at blive påkørt. Derefter smider han bilen og forsøger at stikke af, men bliver til sidst anholdt, fortæller Lars Guldborg.

Det gode spørgsmål, som politiet endnu ikke fået svar på, er, hvorfor teenageren trykkede speederen i bund og overtrådte færdselslovene flere gange.

- Han er et ubeskrevet blad for os. Han har kørekort, alle papirer var i orden, bilen er ikke stjålet, og han var hverken fuld eller påvirket af stoffer. Det er en noget atypisk sag, sammenfatter vagtchefen.

Bilisten vil søndag formiddag blive fremstillet for en dommer.

- Han er sigtet for med sin adfærd at bringe andre personers liv eller helbred i fare. Det betyder med stor sandsynlighed, at han bliver frakendt sit kørekort i et stykke tid, og derefter skal op til køreprøve igen på et tidspunkt.

Den 19-årige mand kommer fra lokalområdet. Han var alene i køretøjet, der er en Ford Fiesta.