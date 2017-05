Ung bilist dør i forsøg på at overhale traktor i Thy

- Vi får en anmeldelse om, at en personbil har påkørt en traktor i Snedsted midt i Thy. Det er føreren af traktoren, som ringer til 112, siger vagtchefen.

- Han fortæller, at han har været ude at køre gylle og er på vej hjem til gården, da ulykken sker. Han er tilsyneladende i færd med at foretage et venstresving, da han bliver ramt af en varebil, der forsøger at overhale ham.

Varebilen rammer fronten af traktoren, og her bliver føreren af bilen klemt fast.

- Han bliver formentlig dræbt på stedet, siger Allan Riis.

Ifølge vagtchefen er der tale om en yngre mand fra Midtthy. Hans pårørende er torsdag morgen i færd med at blive underrettet. Indtil det er sket, ønsker politiet ikke at oplyse alderen på den dræbte.

Føreren af traktoren er en 52-årig mand, som ligeledes er fra Midtthy. Han slap fra ulykken uden skader.